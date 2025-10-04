Olay, gündüz saatlerinde D-400 yolu Toprakkale-Mustafabeyli Kavşağı’nda meydana geldi. Adana istikametine ilerleyen otomobil, ışıklı kavşakta beklediği sırada bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Kısa sürede büyüyen yangın otomobili sararken, sürücü araçtan atlayarak kendini kurtardı.

İtfaiye müdahalesi ve hasar

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alev topuna dönen otomobildeki yangını kontrol altına aldı ve söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken, otomobilde büyük çapta hasar meydana geldi.

Olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve kayıt sosyal medyada da paylaşıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.