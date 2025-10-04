Adana Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan’ın talimatıyla gerçekleştirilen uygulamada, il genelinde sabit nokta yol kontrolleri yapıldı ve dron desteği kullanıldı. Ekipler, 19 bin 280 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu gerçekleştirdi.

Uygulamada çeşitli suçlardan aranan 79 kişi yakalanırken, 6 bin 770 araç kontrol edildi. Polis ekipleri, çeşitli kabahatlerden 12 aracı trafikten men etti ve 200 araç sürücüsüne toplam 1 milyon 489 bin 538 lira trafik cezası uyguladı.

Ele geçirilenler ve ceza kesilenler

Uygulama sırasında çalıntı olduğu tespit edilen 3 motosiklet de ele geçirildi. Kavşaklarda dilencilik ve satıcılık yapan 12 kişiye ise toplam 14 bin 60 lira idari para cezası kesildi.

Bunun yanı sıra operasyon kapsamında ele geçirilenler şunlar:

14 ruhsatsız tabanca

1 ruhsatsız av tüfeği

Silahlara ait şarjör ve mühimmat

2 adet kesici-delici alet

498 gram esrar

4 gram metanfetamin Adana’da Cezaevi Çalışanlarını Taşıyan Otomobil Kamyona Çarptı: 2 Ölü, 1 Yaralı İçeriği Görüntüle

55 adet uyuşturucu hap

200 paket gümrük kaçağı sigara

Uygulama gece yarısına kadar devam etti.