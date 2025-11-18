Doğuştan gelen rahatsızlık nedeniyle gözlerinde yüzde 90 görme kaybı oluşan 20 yaşındaki Yılmaz, piyanoyla Oğuz Kağan Köksal Görme Engelliler İlkokulunda tanıştı. Yılmaz, piyanoyu çalarken mutlak kulağa (absolut kulak) sahip olduğunu fark eden müzik öğretmeninin yönlendirmesiyle eğitimini Çukurova Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümünde sürdürdü.

Kendini piyano ve müzikte geliştirip Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarını kazanan Yılmaz, derslerdeki azmiyle 3. sınıfa başladı.

Müziği hayatının merkezine alan Yılmaz, konservatuvar eğitimini tamamlayıp yurt içi ve dışında piyano resitali vermek istiyor.

'Piyanoyla aramda çok güçlü bağ var'

Ekrem Özcan Yılmaz, AA muhabirine, engelinin zorluklarını müzik sevgisiyle aştığını söyledi.

Piyanoya ilgisinin çocuk yaşlarda başladığını dile getiren Yılmaz, 'İlkokulda sınıfta çocuk parçalarını piyano başında çalardım. Arkadaşlarım benimle gurur duyardı. O günlerden beri piyanoyla aramda çok güçlü bağ var.' dedi.

Yılmaz, konservatuvara gitmesinin hayatının dönüm noktası olduğunu anlattı.

Derslerde aldığı ses kayıtlarını tekrar tekrar dinleyerek kendini geliştirmeye çalıştığını dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

'Eseri ses kaydından yavaş yavaş analiz edip içselleştirerek çalışıyorum. Kabartma yazı da kullanıyorum ama çoğunlukla ses kaydıyla çalışıyorum. Bu, benim için daha erişilebilir oluyor. Parmak numaralarını, temposunu, nüanslarını kendim çözümleyip eseri oluşturuyorum. Zor ama özel bir yol.'

'Yurt dışında solo konserler vermek en büyük hayalim'

Yılmaz, iki kez sahne aldığı Uluslararası Adana Rhapsody Piyano Festivali'nde 3 ödüle layık görüldüğünü ifade ederek, şöyle konuştu:

'Barok'tan Bach, Romantik dönemden Chopin çalıyorum. Her sahne benim için yeni bir evren. O an alkışları unuturum, dünya sessizleşir, sadece piyano ve ben kalırız. Piyano en büyük dostum, yaşam kaynağım. Benim gibi görme engelli veya farklı zorluklar yaşayan gençlere ilham kaynağı olmak istiyorum. Kendi bestelerimi ve büyük eserleri orkestralarla seslendirmek, yurt dışında solo konserler vermek en büyük hayalim. İnsan isterse her şeyi başarır.'