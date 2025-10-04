Olay, akşam saatlerinde Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Bağdat Caddesi üzerindeki altgeçitte meydana geldi. Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Ağrı 1970 Spor, ERCİYES 38 FK ile oynayacağı karşılaşma için Kayseri’ye geldi.

Antrenman sonrası dönüş yolunda kaza

Vali Muammer Güler Sahası’nda yapılan antrenmanın ardından futbolcuları otele götüren 04 AS 250 plakalı takım otobüsü, Bağdat Caddesi’ndeki altgeçide girdiği sırada sıkıştı.

Otobüste bulunan futbolcular ve kafile, olayın ardından başka bir araçla otele geçti.

Otobüs lastiklerin havası indirilerek kurtarıldı

Altgeçide sıkışan otobüs, yapılan çalışma sonucu lastiklerin havası indirilerek bulunduğu yerden çıkarıldı. Olayda yaralanan olmadı.