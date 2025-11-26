Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) tanıtımı yaptı ve toplumsal farkındalık için bilgilendirme çalışmalarında bulundu. Bu tür eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin, kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla aralıksız devam edeceği belirtildi.

