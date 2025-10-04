Nevşehir Kapadokya Kültür Merkezi’nde düzenlenen 3’üncü Olağan İl Kongresi’nde konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, dünya gündemine damga vuran açıklamalarda bulundu.

Erbakan, konuşmasında hem İslam coğrafyasında yaşanan zulümlere hem de Gazze’deki soykırıma dikkat çekti. Şu sözleri kongre salonunda alkış aldı:

“Biz YRP olarak Gazze’yi imha etme planını şiddetle reddediyoruz. Açıkça ifade ediyorum: Filistin’i devlet olarak tanımayan, Netanyahu’yu savaş suçlusu olarak yargılamayan, İsrail’i işgal ettiği topraklardan çıkarmayan, Gazze’deki yıkımın tazminatını karşılamayan, Kudüs’ün Filistin’in başkenti olduğunu onaylamayan bir plan, barış planı değildir.”

“Sözde barış planı Gazze’nin bitiş fermanıdır”

Erbakan, Trump ve Netanyahu’nun açıkladığı planı “ihanet” olarak nitelendirerek, şöyle devam etti:

“ABD’de bir araya gelen soykırım destekçisi Trump ile soykırımcı Netanyahu’nun açıkladıkları, Filistin halkının iradesini yansıtmayan tek taraflı ‘sözde barış planı’, tek kelimeyle Gazze’nin bitiş fermanıdır.”

Planın, Gazze’nin silahsızlandırılarak savunmasız bırakılmasına zemin hazırladığına dikkat çeken Erbakan, Bosna’daki soykırım örneğini hatırlatarak Müslüman ülkeleri birlik olmaya çağırdı.

“Müslüman coğrafyaların sorumluluğunu taşıyoruz”

Konuşmasında Doğu Türkistan, Myanmar ve Keşmir’de zulme uğrayan Müslümanlara da değinen Erbakan, “Bu sorumlulukların bilinciyle daha çok çalışacağız, daha çok terleyeceğiz, önce 1 milyon üye hedefine, sonra da iktidar hedefine ulaşacağız” dedi.

“Türkiye’deki siyasi iktidarı uyarıyoruz”

Fatih Erbakan, sözde barış planına destek verilmemesi gerektiğini vurgulayarak Türkiye’deki siyasi iktidara da seslendi:

“Buradan ülkemizdeki siyasi iktidarı da bu türden planlara destek vermekten vazgeçmeye davet ediyoruz. Bu hain plan, Gazze’yi ‘terörden arındırılmış’ bir alan haline getirme bahanesiyle Gazze’yi silahsızlandırmayı ve 2 milyar Müslümanın onurunu kurtaran mücahitlerin tasfiyesini hedefliyor.”

“Gazze’nin kurtuluşunun reçetesi bellidir”

Erbakan, çözümün yalnızca İslam ülkelerinin birlik olması ve İsrail’e karşı fiili adımlar atmasıyla mümkün olacağını belirtti:

“Gazze’nin kurtuluşunun reçetesi bellidir. Başından beri söylediğimiz gibi İslam ülkelerini bir araya getirmek ve soykırımcı İsrail’e karşı fiili adımlar atmaktır. Milli Görüş, 50 yıldır ‘Siyonistler laftan anlamaz güçten anlar’ diye haykırmaktadır. Bugün karşımızda duran gerçek budur.”