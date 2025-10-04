Manisa’nın Turgutlu ilçesi Bozkurt Mahallesi Şart Sokak’ta dün gece saat 23.00 sıralarında silahlı saldırı meydana geldi. Seyir halindeki 35 ALU 189 plakalı kamyonete, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı.

Saldırıda, kamyonette bulunan Harun Karakaya (31) ve Hakan Karakaya (29) yaralanırken, olay sırasında yoldan geçen Batuhan Bilgiç (21) de seken kurşunlardan biriyle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, olayla bağlantılı olduğu belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıyla ilgili emniyet güçlerinin çalışmaları devam ediyor.