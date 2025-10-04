Olay, gece saatlerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada B.Ö., bacağına aldığı bıçak darbesiyle yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. B.Ö.’nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kavgayı büyümeden kontrol altına alan polis ekipleri, kavgaya karıştığı öne sürülen çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.