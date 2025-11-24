Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde tur otobüsü ile otomobilin çarptığı, 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin gözaltına alınan sürücü Mehmet Eren Demirezel (21), tutuklandı.

Kaza, 21 Kasım'da saat 23.00 sıralarında Ürgüp ilçesi Avanos Kavşağı'nda meydana geldi. Hasan K. idaresindeki 34 DPD 669 plakalı Latin Amerikalı turist kafilesini taşıyan tur otobüsü ile Mehmet Eren Demirezel yönetimindeki 38 AOY 914 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 4'ü ağır, 5 kişi yaralandı. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Hakan Çeklicek ile üniversite öğrencisi Ezgi Karael, kurtarılamadı. Kazada yaralanan diğer 3 kişinin tedavisi sürerken, otomobil sürücüsü Demirezel gözaltına alındı. Mehmet Eren Demirezel, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutukladı. Kaza sırasında alkollü olduğu iddia edilen Demirezel'in ifadesinde; tur otobüsünü görmediğini söylediği öğrenildi.

ÜNİVERSİTEDEN TAZİYE MESAJI

Kapadokya Üniversitesi Kapadokya Meslek Yüksekokulu Anestezi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi olduğu belirtilen Ezgi Karael'in ölümü sonrası üniversitenin sosyal medya hesaplarından taziye mesajı paylaşıldı. Mesajda, şu ifadelere yer verildi: "Kapadokya Meslek yüksekokulu Anestezi programı öğrencimiz Ezgi Karael’i elim bir trafik kazasında kaybettik. Acımız büyük. Genç yaşta kaybettiğimiz öğrencimizin vefatı Üniversitemiz ailesini derinden sarsmıştır. Öğrencimize Allahtan rahmet ailesine, yakınlarına, arkadaşlarına ve tüm sevenlerine sabır ve baş sağlığı diliyoruz."