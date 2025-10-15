Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı’ya destek olmak amacıyla bir grup gönüllü tarafından mektup kampanyası başlatıldı. “Boş Koltuklara Mektuplar” adıyla yürütülen kampanyada, Altaylı’ya moral vermek isteyen herkesin mektupları dijital ortamda toplanıyor ve cezaevine gönderiliyor.

Google'de Form Oluşturuldu!

Gazeteci Fatih Altaylı’nın yakın çevresinden edinilen bilgiye göre, ailesi ve dostları, yaşanan süreçte moral desteğine çok ihtiyaç duyduğunu belirtti. Bunun üzerine gönüllüler, halkın duygu ve düşüncelerini mektuplar yoluyla iletebilmesi için bir Google Form oluşturdu. İsteyenler bu form üzerinden ister yazılı olarak mektuplarını yazabiliyor, isterse el yazısıyla yazılmış mektupların fotoğrafını yükleyebiliyor.

Mektuplar Silivri’ye Ulaştırılacak

Türkiye’de bulunan bir aile dostu, dijital olarak toplanan mektupları çıktı alarak Fatih Altaylı’ya cezaevine ulaştıracak. Bu işlemin Ekim ayı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Mektupların moral verici olması ve Altaylı’nın yalnız olmadığını hissettirmesi hedefleniyor.

Google Form bağlantısına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePgyIHYbkO4J1ZRD0QOZTccuQUpdWaqSjlKpu-u4HSpgt46g/viewform