T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye’nin üretim gücüne iki yeni OSB’nin daha eklendiğini duyurdu. Bakan Kacır, açıklamasında şunları kaydetti:

“Türkiye’nin üretim üsleri Organize Sanayi Bölgeleri büyümeye devam ediyor.

Ankara Anadolu Geri Dönüşümcüleri İhtisas OSB ve Çorum Merkez 2. OSB şehirlerimize ve ülkemize hayırlı olsun.”

OSB’lerde 23 Yılda Büyük Sıçrama

Bakanlığın yayımladığı verilere göre, 2002 yılından 2025’e kadar geçen sürede OSB'lerde dikkat çekici bir büyüme yaşandı:

OSB Sayısı: 191 ➜ 371

Toplam Alan: 48 bin hektar ➜ 130 bin hektar

Üretimdeki Parsel Sayısı: 11 bin ➜ 60 bin

OSB’lerdeki İstihdam: 415 bin ➜ 2,7 milyon

Yüksek Teknoloji ve Katma Değer Vurgusu

Organize Sanayi Bölgelerinin yalnızca sayı ve kapasite olarak değil, kalite ve teknoloji açısından da geliştirildiğini belirten Bakan Kacır:

“OSB’leri yüksek teknolojiye dayalı, katma değerli üretimin merkezleri haline getirdik. Tüm imkanlarımızla sanayicilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

Yeni Kurulan OSB’ler:

Ankara Anadolu Geri Dönüşümcüleri İhtisas OSB

Çorum Merkez 2. Organize Sanayi Bölgesi

Bu yeni bölgelerle birlikte, Türkiye genelinde sanayi altyapısı daha da güçlendirilmiş olacak.

🏭 Türkiye’nin üretim üsleri Organize Sanayi Bölgeleri büyümeye devam ediyor.



Ankara Anadolu Geri Dönüşümcüleri İhtisas OSB ve Çorum Merkez 2. OSB şehirlerimize ve ülkemize hayırlı olsun.



📈 Son 23 yılda OSB’lerimizin sayısını 191’den 371’e, toplam alanını 48 bin hektardan… pic.twitter.com/63mH35sjJV — Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) October 15, 2025