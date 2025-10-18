Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu kapsamında Birleşmiş Milletler (BM) Habitat İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye’nin bölgesel ve küresel sıfır atık çalışmaları ile Gazze’nin yeniden imarı konuları ele alındı.

Türkiye’nin Liderliği ve Gazze’ye Destek



BM Habitat İcra Direktörü Rossbach, Türkiye’de açılması planlanan Bölge Ofisi’nin hem bölgesel hem de küresel ölçekte sıfır atık ve akıllı şehirleşme alanında bilgi paylaşımı için önemli bir merkez olacağını belirtti. Görüşmede Gazze’de yaşanan yıkım, barış süreci ve yeniden inşa projeleri masaya yatırıldı.

Emine Erdoğan, Türkiye’nin toplu konut ve yeniden inşa projelerindeki tecrübelerini paylaşarak, Gazze’nin yeniden imarı konusunda uluslararası iş birliğine açık olduklarını vurguladı. Rossbach da bu süreçte yapılacak çalışmalarda Türkiye ile ortak hareket etme planlarını dile getirdi.