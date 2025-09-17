CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, “zeytin-maden yasası” olarak bilinen 7554 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebiyle Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvuruda bulundu.

CHP’li Günaydın, 5’i bağımsız 12 partiden 260’tan fazla milletvekilinin imzasını taşıyan başvuru dilekçesini AYM’ye sundu. Daha sonra milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla AYM önünde açıklama yapan Günaydın, söz konusu yasanın zeytinlikler, meralar, ormanlar ve tarım alanları başta olmak üzere tüm ekosisteme büyük bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

“Bu yasa, sermayenin Cumhur İttifakı üzerindeki etkisinin en net göstergesidir” diyen Günaydın, çevresel etkileri göz ardı eden düzenlemenin Türkiye’nin doğasına ve geleceğine zarar vereceğini belirtti.

“Zeytinimize ve toprağımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz”

Yasanın acele kamulaştırmayı yaygınlaştırdığını, ÇED raporu zorunluluğunu esnettiğini ve madencilik ile enerji yatırımlarının doğa üzerinde büyük yıkıma yol açacağını vurgulayan Günaydın şu ifadeleri kullandı:

“Bu yasa, Türkiye’nin ekosistemini geri dönüşsüz biçimde yok edecek. Anayasa Mahkemesi’ne çağrımızdır: Telafisi imkânsız zararların önüne geçmek için derhal yürütmeyi durdurma kararı verin ve iptal sürecini başlatın. Toprağımıza, suyumuza, meramıza, ormanımıza ve zeytinimize sahip çıkmaya devam edeceğiz.”