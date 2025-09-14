Akbelen Direnişinde büyük mücadele veren ve kolluğun saldırılarına karşı ağaca sarılarak yaptığı savunmayla hafızalarda yer edinen Zehra Nine hayatını kaybetti.

"Zehra ninemizi kaybettik"

Yaşlı kadının ölüm haberi ise sosyal medyada şöyle paylaşıldı: "ZEHRA NENEMİZİ KAYBETTİK! Akbelen’de korkusuzca direnişin önünde yürüyen Zehra ninemizi kaybettik. Başımız sağolsun. Yüreğimiz yanıyor! Zehra ninemiz bu toprağın onuruydu. Onun hatırasına, mücadelesine, her dalına tutunduğu ağaçlarımıza, zeytinimize sahip çıkacağız." ifadeleri kullanıldı.