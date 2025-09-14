Romanya, Rusya-Ukrayna çatışması sırasında hava sahasına giren bir Rus İHA’sını tespit etti. Romanya Savunma Bakanlığı, Ukrayna sınırına yakın bölgelerde iki F-16 savaş uçağı görevlendirildiğini ve İHA’nın yaklaşık 20 kilometre boyunca takip edildiğini açıkladı. Yetkililer, İHA’nın yerleşim alanlarına yaklaşmadığını ve sivil halka tehdit oluşturmadığını belirtti.

Romanya Savunma Bakanı Ionut Mosteanu, Rusya’nın pervasız davranışını kınayarak, NATO ve müttefiklerle birlikte hava sahasını savunmaya hazır olduklarını ifade etti. Romanya Dışişleri Bakanı Oana-Silvia Toiu da Rusya’nın eylemlerinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, egemenlik ve güvenliği korumak için gerekli önlemlerin alındığını açıkladı. Toiu, BM Genel Kurulu’nda konuyu gündeme getireceklerini ve yaptırımların uluslararası alanda etkin uygulanması çağrısında bulunacaklarını kaydetti.

