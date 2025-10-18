Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi’nde, kentte yaşanan su kesintileri gündeme taşındı. Meclis Birinci Başkanvekili Ertan Işık’ın yönetiminde gerçekleşen toplantıda, ASKİ’nin kadro değişikliği, ortak hizmet projeleri ve park aydınlatmalarında güneş enerjisi kullanımı gibi konular oy birliğiyle kabul edildi. Gündem dışı konuşmalarda ise eylül sonu ve ekim başında yaşanan su kesintileri tartışıldı.

Meclis Üyelerinden Kritik Su Açıklamaları



ABB Meclisi İkinci Başkanvekili Emre Doğan, Ankara’ya günlük ortalama 1,4 milyon ton su sağlandığını, yaşanan arıza nedeniyle suyun 1,2 milyon tona düştüğünü belirtti. “Ankara’nın şu anda bir su sıkıntısı yoktur. Ekiplerimiz kısa sürede sorunu çözdü” dedi.

MHP’li Meclis Üyesi Ali Sarıkaya ise, geçmiş yönetimin hatalarını öne sürmenin yeterli olmadığını savunarak, “2019’dan beri mevcut yönetim Ankara’nın kuraklık sorununa ne tedbir aldı?” diye sordu.

AK Partili Meclis Üyesinden Sert Eleştiriler



AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, Doğan’ın açıklamalarına tepki gösterdi: “Bizim oturduğumuz mahallede 40 gün boyunca su akmadı. Hem tankere para verdik hem de ASKİ’ye ödeme yapacağız. Mevcut yönetim 7 yıldır su kaynaklarına ne yaptı? Yeni ek su kaynağı temin edilmedi, yeni hat döşenmedi. Bu sorumluluk iş bilmez yönetimdedir.”

Kasım Meclisi ve Bütçe Görüşmeleri



ABB Meclisi’nin bir sonraki oturumu 7 Kasım Cuma günü yapılacak. Kasım ayında belediyenin 2026 yılı bütçesi görüşülecek ve su yönetimi ile ilgili yeni adımların ele alınması bekleniyor.