Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile Ankara’daki Dışişleri Bakanlığı’nda bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Fidan, Gazze’deki ateşkesin sürdürülmesi, insani yardımların kesintisiz devam etmesi ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesinin bölgesel barış için kritik olduğunu vurguladı.

Gazze’de Ateşkes ve İnsani Yardımlar Öncelikli Konu



Fidan, Gazze’de barış ortamının devam etmesi ve insani yardımların etkin koordinasyonu için Mehmet Güllüoğlu’nun Büyükelçi ve İnsani Yardımlar Koordinatörü olarak görevlendirildiğini açıkladı. Türkiye’nin Gazze’nin yeniden imarı ve uzun vadeli insani yardımlara aktif destek vereceğini belirten Fidan, “Gazze’de yükselecek her bina, insanlığın ortak vicdanının eseri olacaktır” dedi.

Türkiye-AB İlişkileri ve Ticari İşbirliği



Fidan, Almanya ile ikili ticaretin 50 milyar doları bulduğunu, toplam AB ticaretinin ise 220 milyar dolar olduğunu vurguladı. Gümrük Birliği’nin güncellenmesi, vize serbestisi ve dijitalleşme, enerji ve savunma alanlarındaki işbirliğinin öncelikli konular olduğunu söyledi. Wadephul da Türkiye’nin AB üyeliği sürecinde kararlılığını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Rusya-Ukrayna Savaşı ve Arabuluculuk Faaliyetleri



Fidan, Ukrayna ve Rusya arasında ateşkes sağlanması için yürütülen diplomatik çalışmalara dikkat çekti. Türkiye’nin arabuluculuk faaliyetlerinin, tarafların birbirini anlamasını ve esir değişimi gibi insani süreçleri kolaylaştırdığını ifade etti. “Öncelikli olarak ateşkesin sağlanması ve barışın ortaya çıkması gerekiyor” dedi.

Savunma ve Stratejik İşbirliği



Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, Türkiye’nin NATO içindeki güvenilirliğine vurgu yaparak savunma sanayi işbirliğini olumlu bulduklarını belirtti. İsrail’in Gazze saldırıları nedeniyle silah sevkiyatını sınırlı tuttuklarını söyleyen Wadephul, insani hukukun uygulanmasının önemine değindi.

Fidan’dan AB’ye Mesaj: Stratejik ve Kararlı Yaklaşım



Fidan, AB ile ilişkilerde uzun vadeli stratejik bakışın önemine işaret ederek, Türkiye’nin üyeliği konusunda siyasi irade ve somut adımların atılması gerektiğini vurguladı. Türkiye-AB işbirliğinin ekonomik, güvenlik ve siyasi alanlarda güçlenmesinin her iki taraf için de kritik olduğunu belirtti.