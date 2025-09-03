M. UMUT KARAKÜLAH

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından, Dünya Bankası desteğiyle yürütülmekte olan “İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi” kapsamında, Kocaeli ili sınırları içerisinde gerçekleştirilecek uygulamalara ilişkin bir halk bilgilendirme toplantısı düzenlenecek.

Bu toplantıda, projenin genel tanıtımı yapılacak; Kocaeli'de uygulanması planlanan çalışmalar hakkında bilgi verilecek ve hak sahiplerinin sürece ilişkin soruları yanıtlanacak. Proje kapsamında hazırlanan “Kocaeli İli Çevresel ve Sosyal Yönetim Taslak Planı” (P173025) projemizin internet sitesinde yayımlandı.

Söz konusu toplantı, 8 Eylül 2025 Pazartesi günü saat 10:00'da Süleyman Demirel Kültür Merkezinde yapılacak. Toplantının adresi; Yahyakaptan Mahallesi, Akasyalar Caddesi, 41050 Merkez/İzmit/Kocaeli olarak açıklanırken, güncel duyurulara https://kentseldirencillik.csb.gov.tr adresinden erişilebilecek.

Toplantıya; başta riskli yapılarda bağımsız birimi bulunan hak sahipleri olmak üzere, yaşadığı çevrenin güvenli ve dayanıklı şekilde yeniden yapılandırılmasına katkı sunmak isteyen tüm vatandaşlar, ilgili muhtarlıklar, yerel yönetim temsilcileri, meslek odaları, akademik çevreler ve sivil toplum kuruluşları davet edildi.