ÇAVUŞ IŞIK

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı, ilk defa atanmak üzere “memur” alımı için çağrı yaptı. Bilgisayar İşletmeni kadrosuna 1 adet, mühendis kadrosuna 1 adet, Şehir Plancısı kadrosuna 1 adet ve Tekniker kadrosuna 1 adet olmak üzere toplam 4 adet memur alımı için alım yapılacak.

Basın İlan Kurumu’nun resmi ilan portalı olan www.ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan duyuruya göre; sınava girmek isteyen adayların, Kurumun www.tbb.gov.tr internet adresi üzerinden temin edecekleri başvuru formunu doldurarak, imzalayıp başvuru formuna ilgili belgeleri eklemeleri gerekiyor.

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için; başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları ve başvuru esnasında istenilen diğer belgeler ile birlikte 29/09/2025 – 08/10/2025 tarihleri arasında mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 09.00 – 18.00 arasında) e-Devlet sisteminde Türkiye Belediyeler Birliği – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Hizmeti veya Kariyer Kapısı Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda veya Kavaklıdere Mahallesi Tunus Caddesi No:12 Çankaya/Ankara adresindeki Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile müracaatlarını yapmaları gerekiyor.

KPSS’DEN EN AZ 70 ve 75 PUAN ALANLAR BAŞVURABİLECEK

Söz konusu alıma, Bilgisayar İşletmeni kadrosu için KPSS’den en az 70 puan, mühendis kadrosu için KPSS’den en az 75 puan, Şehir Plancısı kadrosu için KPSS’den en az 75 puan ve Tekniker kadrosu için KPSS’den en az 70 puan almış adaylar başvuru yapabilecek.

SÖZLÜ SINAV 1-2-3 KASIM 2025 TARİHİNDE ANKARA’DA YAPILACAK

Memur alımı için 1-2-3 Kasım 2025 tarihlerinde saat 09:00’da başlamak üzere Türkiye Belediyeler Birliği Hizmet Binasında sözlü sınav yapılacak. (Tunus Caddesi No:12 Kavaklıdere Çankaya/ANKARA) Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecek. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacak.

Sözlü sınav; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğinin ölçülmesini kapsayacak.

Sınavda Değerlendirmesi ise; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, mahalli idareler ile ilgili temel mevzuat konularında 15’ er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılacak. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şart olacak.

Adayların atamaya esas başvuru puanı; Birlik tarafından yapılan sözlü puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Birliğin internet sitesinden ilan edilecek.