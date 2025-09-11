GONCAGÜL KONAŞ

Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadelesinde yeni yol haritası şekilleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlığında bir araya gelen İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu (İDUKK), İkinci Ulusal Katkı Beyanı’nı ve Kasım ayında Brezilya’da düzenlenecek COP30 öncesi yapılacak hazırlıkları masaya yatırdı. Bakan Kurum, “İklim Kanunu ile ülkemizin iklim değişikliğiyle mücadelesinde yeni bir sayfa açtık” diyerek, yenilenebilir enerji, sürdürülebilir üretim ve iklim dirençli şehirler için atılacak adımları paylaştı.

“SANAYİCİMİZİN DÜNYADAKİ REKABET GÜCÜ KATLANACAK”

Toplantının açılışında konuşan Bakan Kurum, Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadelesinde yeni bir döneme girildiğini vurgulayarak, “İklim Kanunuyla ülkemizin iklim değişikliğiyle mücadelesinde yepyeni bir sayfa açtık. Bu kanunla yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim artacak, sanayicimizin dünyadaki rekabet gücü katlanacak, böylece hem doğamız hem de üretimimiz korunacak.” dedi.

İklim krizinin Türkiye için uzak bir senaryo olmadığını vurgulayan Kurum, “Azalan su kaynakları bu sebeple artık ülkemiz su stresi yaşayan ülkelerden bir tanesi. Barajlarımız su alarmı veriyorsa, zirai don çiftçimizin hasadını vuruyorsa ve yangınlar hızla yayılıp canımıza, malımıza kast ediyorsa, iklim krizi Türkiye için uzak bir senaryo değil, apaçık yakın bir tehdit demektir.” diye konuştu.

“ÜLKEMİZDE YANGIN SEZONU ARTIK ESKİSİNDEN ÇOK DAHA UZUN SÜRÜYOR”

Bakan Kurum, iklim krizinin yangınlardaki etkisine de dikkat çekerek, “Her 10 orman yangınından 9’u insan kaynaklı. Ancak bir gerçek daha var ki iklim krizi yangınlarda maalesef çarpan etkisi yaptığını görüyoruz. Ülkemizde yangın sezonu artık eskisinden çok daha uzun sürüyor. Çünkü aşırı sıcaklık, artan kuraklık ve azalan nem, çıkan yangınların hızla büyümesine, geniş alanlara yayılmasına neden oluyor.” ifadelerini kullandı.

Son 50 yıldaki kayıplara ilişkin verileri de paylaşan Kurum, “Yaban hayatı popülasyonu yüzde 73 azalmış durumda. Bu yaklaşık 1 milyon türün tamamen yok olma tehdidi altında olduğunu bize ifade ediyor. Tatlı su kaynaklarımız azalıyor, dünya nüfusunun yüzde 75’i susuzluk tehlikesi altında yaşıyor. Buna rağmen insanlık her 10 dakikada 5.900 ton plastik atık üretmeye devam ediyor.” dedi.

“2053 Net Sıfır Emisyon Hedefimizi İlan Ettik”

Türkiye’nin iklim değişikliğine karşı küresel sorumluluklarını hatırlatan Kurum, “İklim krizi küreselse, çözüm de küresel olmalı. 2021’de Paris İklim Anlaşması’nı onayladık, 2053 Net Sıfır Emisyon hedefimizi ilan ettik. 2030 yılına yönelik emisyon azaltım hedefimizi yüzde 21’den yüzde 41’e çıkarttık” diye konuştu.

Deprem bölgesindeki çalışmalara da değinen Kurum, “Deprem bölgesinde 6 Eylül’de teslim ettiğimiz 300 bin konutun tamamı iklim dirençlidir, sıfır atık uyumludur ve çevre dostudur.” dedi.

Türkiye’nin COP30’a güçlü bir hazırlıkla gideceğini vurgulayan Kurum, “Bugünkü toplantımızın ana gündemini İkinci Ulusal Katkı Beyanımız oluşturacak. Katkı Beyanımızın detaylarını da Kasım ayında Brezilya’nın Belen bölgesinde düzenlenecek COP30’da tüm dünyayla paylaşacağız.” ifadelerini kullandı.