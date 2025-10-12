Kültür ve Turizm Bakanlığı ile OGM Pictures ve ArkasLine destekleriyle 11-12 Ekim tarihlerinde Sony Pictures Studios’ta düzenlenen 5. Hollywood Türk Film ve Drama Günleri, ABD’li izleyiciler ve sektör profesyonellerini bir araya getirdi.

Türk Oyuncular Hollywood’da Sahne Aldı

Etkinlik, Türk sinema ve dizi sektörünü Hollywood’un kalbinde tanıtmayı amaçladı. Türkiye’den Dilan Çiçek Deniz, Hande Soral, İsmail Demirci, Taro Emir Tekin ve Yasemin Kay Allen etkinliğe katıldı.

Taro Emir Tekin Sunuculuğu Üstlendi

Etkinlik, Taro Emir Tekin’in sunumuyla gerçekleştirildi. İlk gün, Murat Fıratoğlu’nun yazıp yönettiği ve ülkemizin Oscar aday adayı filmi “Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri”, sinemaseverler ve Akademi üyelerinin beğenisine sunuldu.