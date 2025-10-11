Her bölümüyle dikkat çeken, toplumsal konuları ustalıkla senaryosuna işleyen seyircinin gözdesi Arka Sokaklar, yine reytinglerde karşılığını buldu. Geçen haftayı rakiplerini geride bırakarak kapatan Arka Sokaklar, son bölümüyle de istikrarını sürdürdü. Yapım Totalde 6.71 reyting ve 21.33 izlenme payı alarak zirvedeki yerini korudu.

SANAL MEDYADA YORUM YAĞMURU

Hüsnü Çoban’ı vuran Ali’nin yakalanıp emniyete getirildiği bölüme Rıza Baba ile Ali’nin karşılaşması damga vurdu. Rıza Baba’nın Ali’ye söylediği, 'Neden Ali? Neden oğlum lan. Bir oğlum diğer oğlumu neden vurur' sözleri yürekleri dağladı. Ali karakterinin yaşadığı değişimin ekrana geldiği sahneler seyirciyi derinden etkiledi. Dizinin duygusal sahneleri sanal medyada da yorum yağmuruna tutuldu.

'BU BAŞARI OKULLARDA DERS OLARAK OKUTULMALI'

Dizinin 20 yıldır ekranda olması ve zirveye yerleşmesi seyirciyi de coşturdu. Sanal medyada '20 yıldır büyük başarı okullarda ders olarak okutulmalı', 'Helal olsun büyük başarı' şeklinde övgü dolu yorumlar yapıldı.

