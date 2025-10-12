Hatay’ın Samandağ ilçesinde bir ekmek fırınında meydana gelen patlamada, iş yerinin önünde oturan 9 kişi yaralandı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Yeni Mahalle’de bulunan ve üzerinde konut bulunan bir ekmek fırınında gerçekleşti. O sırada fırında kimse çalışmazken, henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle iş yerinin camları kırıldı ve ardından yangın çıktı.

Patlama sırasında fırının önünde oturan bina sakinleri ve yakınları N.B., Y.A., N.B., N.B., A.H.K., H.B., S.B., E.S. ve B.B. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürürken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.