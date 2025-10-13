Chega’nın Yeni Hedefi: Lizbon’un Ötesi

Sadece beş ay önce yapılan erken genel seçimlerde parlamentoda ikinci büyük parti haline gelen Chega, bu kez yerelde sınav veriyor. Parti, Alentejo ve Algarve bölgelerinde önemli adaylarla yarışırken, Sintra ve Setúbal gibi şehirlerde Sosyalist Parti (PS) ve Sosyal Demokrat Parti (PSD) adaylarıyla başa baş bir mücadele yürütüyor.

Chega’nın bu seçimlerde göstereceği performans, ülkede aşırı sağın kalıcı bir siyasi güç olup olmayacağını belirleyecek.

Lizbon ve Porto’da Kıran Kırana Yarış

Başkent Lizbon’da, mevcut Belediye Başkanı Carlos Moedas (PSD-CDS) ile Sosyalist Parti öncülüğündeki koalisyonun adayı Alexandra Leitão arasında çekişmeli bir yarış sürüyor.

Moedas, 2021’de sosyalist yönetimi küçük bir farkla sonlandırmıştı ancak geçtiğimiz ay yaşanan ve 16 kişinin ölümüne yol açan tramvay kazası, yeniden seçilme şansını zayıflattı.

Kaza sonrası istifa çağrılarını reddeden Moedas’a yönelik tepkiler sürerken, seçmenlerin bir kısmı tercihini konut politikaları, atık yönetimi ve şehir planlaması gibi temel sorunlara göre belirliyor.

Porto’da ise bağımsız belediye başkanı Rui Moreira’nın yeniden aday olamaması, seçimi PS’nin adayı Manuel Pizarro ile PSD-CDS koalisyonunun adayı Pedro Duarte arasında bir rekabete dönüştürdü.

Bağımsızlar ve Katılım Oranı Dikkat Çekiyor

Portekiz’de bağımsız adayların yükselişi bu seçimlerde de sürüyor. 2005’te yalnızca 7 olan bağımsız belediye başkanı sayısı, 2021’de 19’a yükselmişti.

Bu yıl da 9 milyondan fazla seçmen, 308 belediye ve 3.259 mahallede sandık başına gitti. Madeira ve Azor Adaları da seçim bölgelerine dahil edildi.

Yetkililer, geçmişteki düşük katılım oranlarına kıyasla bu yıl daha yüksek bir seçmen ilgisi bekliyor.

Portekiz Siyaseti Yeni Bir Döneme Mi Giriyor?

Bu seçimler, Portekiz’de sadece belediye yönetimlerini değil, ülkenin siyasi yönelimini de şekillendirecek.

Chega’nın yerel düzeyde kazanacağı başarılar, aşırı sağın Avrupa genelindeki yükselişini Portekiz’e de taşıyabilir.

Lizbon ve Porto’daki sonuçlar ise, merkez partilerin gelecekteki koalisyon dengelerini yeniden belirleyebilir.