Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara’nın başkent oluşunun 102’nci yıl dönümünü kutladı.

Yavaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

" Bağımsızlığımızın sembolü, Millî Mücadelemizin karargâhı, Atatürk'ün bize emanet ettiği kadim şehir… Ankara, yalnızca coğrafyanın ortası değil; Bağımsızlığın, aklın ve Cumhuriyet'in sönmeyen ışığıdır. Biz bu gösterge verileri, adaleti, liyakati ve Cumhuriyet'in değerlerinin sonsuza dek yaşatmaya devam etmektedir. Ankara'mızın başkenti oluşunun 102. yıl dönümü kutlu olsun."

Bağımsızlığımızın sembolü,

Millî Mücadelemizin karargâhı,

Atatürk’ün bize emanet ettiği kadim şehir…



Ankara, yalnızca coğrafyanın ortası değil;

bağımsızlığın, aklın ve Cumhuriyet’in sönmeyen ışığıdır.



Biz bu ışığı korumaya,

adaleti, liyakati ve Cumhuriyet’in değerlerini… pic.twitter.com/PePA72VU69 — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) October 12, 2025