ATO Congresium'da 3 Ekim’de kapılarını açan Ankara Kitap Fuarı, 400’e yakın yayınevi ve 800’ün üzerinde yazarın katılımıyla kitapseverleri buluşturdu. Söyleşiler, imza günleri, kültürel etkinlikler ve çocuklara özel atölyelerle dolu fuar, son gününde de yoğun ilgi gördü.

Fuarın son gününde yazarlar, yayınevlerinin stantlarında okuyucularla bir araya gelirken, imza alanlarında uzun kuyruklar oluştu.

Remzi Çayır: “Fuarımıza 400 bine yakın ziyaretçi geldi”

Fuar koordinatörü ve Eylül Fuarcılık Organizasyon Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Çayır, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, fuarın beklenenin üzerinde bir katılımla tamamlandığını belirtti.

Çayır, “Şu ana kadar 400 bine yakın ziyaretçiyi ağırladık. 400’e yakın yayınevi ve 800’ün üzerinde yazar fuarımıza katıldı. 1000’i aşkın imza günü, söyleşi ve konferans düzenlendi. Ankara Kitap Fuarı, yayınevlerinin en çok verim aldığı fuarlardan biri oldu. Bu nedenle yayınevleri artık Ankara’yı özel olarak bekliyor,” dedi.

Her yıl fuarı geliştirerek sürdüreceklerini vurgulayan Çayır, “Önemli olan, yazarla okuyucuyu ve çocukları aynı atmosferde buluşturmak. Nisan 2026’daki fuarımızda yeniden bir araya geleceğiz,” ifadelerini kullandı.

Aileler ve çocuklar fuara büyük ilgi gösterdi

Fuarı ailesiyle ziyaret eden Zeynel Yüksel, çocukların kitap fuarlarıyla tanışmasının önemine dikkat çekerek, “Pazar günümüzü değerlendirmek için bulunmaz bir fırsat. Çocuklarımız kitapların içinde, yazarlarla bir arada olunca okuma alışkanlıkları güçleniyor,” dedi.

Fuara annesiyle gelen 10 yaşındaki Elif Nehir Altıparmak ise heyecanını, “Fuardan çok güzel kitaplar aldım, birkaç yazara kitaplarımı imzalatacağım. Çok mutluyum,” sözleriyle dile getirdi.

Fuar stantlarında satış danışmanlığı yapan Sudenaz Aşan, özellikle hafta sonu büyük bir yoğunluk yaşandığını belirterek, “Cumartesi ve pazar günleri beklediğimizin çok üzerinde ilgi gördük. Özellikle çocuklar yazarları görmekten çok keyif aldı,” diye konuştu.

AA Kitap standı büyük ilgi gördü

Fuarda Anadolu Ajansı (AA) yayınlarının yer aldığı AA Kitap standı da ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Standta, Gazze’de yaşanan insanlık dramını anlatan “Tanık” ve “Kanıt” kitapları başta olmak üzere birçok güncel yayın sergilendi.

Ziyaretçiler, AA’nın basılı ve dijital yayıncılık alanındaki çalışmalarını yakından tanıma fırsatı buldu.

İletişim Başkanlığı’ndan kültürel yayınlar sergilendi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da fuarda açtığı stantta, Türkiye’nin kültürel mirasını, milli değerlerini ve iletişim vizyonunu yansıtan eserleri tanıttı. Farklı dillerde hazırlanan yayınlar ziyaretçilerden ilgi gördü.