Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" Gazze'de yaşanan mezalime karşı sessiz kalmayan ülkemizde, AFAD Başkanlığımızın koordineunda ilgili bütün kurum,kuruluş ve STK'ların katkı bölgedeki insani yardım faaliyetlerine devam etmektedir. 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye; 16 gemi, 14 uçak ile toplam 101.725 tonluk insani yardım malzemesi sevk edildi. B

u yetenek, 27 Temmuz 2025 tarihinden beri 333 tır malzemenin Gazze'ye aktarılması sağlanmıştır. 8 Ekim 2025 tarihinde Gazze'de sağlanan ateşkes sonrasında insani yardım faaliyetleri hız kazandı.

Bu birlikte; 100 tır malzeme, AFAD koordineu, Türk Kızılayı ve diğer STK'ların katkılarıyla gönderilen insani yardımların da kapsamı dahilinde Mısır Kızılayı iş birliğiyle Mısır'ın El Ariş bölgesinin Karem Ebu Salem sınırına ulaştırılmıştır.

13 Ekim 2025 tarihinde ise güncele ait; 17 tır gıda 3 tır battaniye yardımı ile ayrıca çocuklara ait çadırların geçiş yapılması planlanmaktadır. AFAD olarak bölgedeki insani sorunların karşılanması için tüm kurum,kuruluş ve STK'lar ile koordineli olarak çalışıyoruz."

