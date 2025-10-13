Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştıkları belirlenen C.K. (2004), M.Y. (2005) ve C.T. (1987) isimli şüphelilerin adreslerini tespit ederek operasyon düzenledi. Operasyonda, şüpheliler saklandıkları yerlerde 2 tüfek ve 1 ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan C.K. ve M.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, C.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaralanan 2 vatandaşın hastanedeki tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, halkın huzurunu bozmaya çalışanlara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.