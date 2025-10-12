ROKiT BMW Motorrad takımıyla yarışa birinci sıradan başlayan Toprak, yarış boyunca Aruba Ducati takımından Nicolo Bulega ile çekişmesini sürdürdü ve liderliği ele geçirerek finiş çizgisini ilk sırada geçti. Bu zafer, Toprak’ın 2025 sezonundaki 21. ve kariyerindeki 78. galibiyeti olarak kayıtlara geçti.

Yarış sonrası Türk bayrağı ile zafer turu atan milli sporcu, genel klasmanda en yakın rakibi Bulega ile puan farkını 44’e çıkararak bugün yapılacak ikinci ana yarışta 18 puan fark atması durumunda 3. dünya şampiyonluğunu ilan edecek.

Superpole yarışında Bulega ikinci, Alvaro Bautista üçüncü sırada yer aldı. Milli motosikletçilerden Bahattin Sofuoğlu ise yarışta 14. sırada tamamladı.

Hafta sonunun ikinci ana yarışı, bugün TSİ 16.00’da gerçekleştirilecek ve şampiyonluk mücadelesi devam edecek.