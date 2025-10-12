Emine Erdoğan, paylaşımında 250 milyon yıllık geçmişi olan ve nesli tükenme tehlikesi altındaki mersin balığının korunması için Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nin yürüttüğü örnek projeyi övdü. Projenin, Türkiye’nin çevre ve biyolojik çeşitlilik alanındaki kararlılığını gösterdiğini vurgulayan Erdoğan, bu tür çalışmaların ekosistemi, kültürü ve geleceği koruma açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Erdoğan, projenin su ürünleri yetiştiriciliği alanında Türkiye’yi dünya çapında marka yapma potansiyeline sahip olduğunu ifade ederek, bu vizyoner çalışmanın birçok yeni projeye ilham olmasını diledi.

Muhabir: Uğurcan Bayrakdar