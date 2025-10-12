Emine Erdoğan, paylaşımında 250 milyon yıllık geçmişi olan ve nesli tükenme tehlikesi altındaki mersin balığının korunması için Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nin yürüttüğü örnek projeyi övdü. Projenin, Türkiye’nin çevre ve biyolojik çeşitlilik alanındaki kararlılığını gösterdiğini vurgulayan Erdoğan, bu tür çalışmaların ekosistemi, kültürü ve geleceği koruma açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Erdoğan, projenin su ürünleri yetiştiriciliği alanında Türkiye’yi dünya çapında marka yapma potansiyeline sahip olduğunu ifade ederek, bu vizyoner çalışmanın birçok yeni projeye ilham olmasını diledi.

Rize’nin derin sularında yeniden umut yeşeriyor; doğanın mirası, ne mutlu ki insan emeğiyle yeniden güvence altına alınıyor. 🌊



250 milyon yıllık geçmişi olan ve nesli tükenme tehlikesi altındaki Mersin balığını korumak için örnek bir projeye imza atan Recep Tayyip Erdoğan… pic.twitter.com/TnroqOMIw7 Bolu Dağı’nda sis ve yağmur ulaşımı zorlaştırdı İçeriği Görüntüle October 12, 2025