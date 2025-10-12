Teklife göre; araçta rahatsızlık verecek ses sistemi yapanlara 16 bin lira, kırmızı ışık ihlali yapanların ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınacak. Seyir halinde cep telefonu kullanan sürücülere 5 bin lira, trafikte saldırı amacıyla araç takip edenlere 180 bin lira idari ceza uygulanacak. Yarış yapan motorlu araç sürücülerinin ehliyetleri 2 yıl süreyle geri alınacak, ölümlü veya yaralanmalı kazalarda olay yerinden ayrılanlara 1-3 yıl hapis cezası verilecek.

Komisyon ve Diğer Çalışmalar

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu: YÖK’ün yükseköğretimde ayrımcılık önleme faaliyetlerini dinleyecek.

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu: Dışişleri Bakanlığı’nın Türkiye-AB ilişkileri sunumunu değerlendirecek. Trump: Biden Yönetimindeki FBI Kalabalığa Ajan Yerleştirdi İçeriği Görüntüle

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu: Milli Parklar Kanunu değişikliklerini görüşecek.

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu: Vakıflar Kanunu değişikliklerini ele alacak.

Bütçe Teklifi

17 Ekim Cuma günü, 2026 Merkezi Yönetim Bütçesi Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığı’na sunulması bekleniyor.

Genel Kurul ve komisyon çalışmalarının yanı sıra siyasi partilerin grup toplantıları ve basın açıklamaları da bu hafta Meclis gündeminde yer alacak.