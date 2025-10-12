Adana Defterdarlığı’nın açıkladığı 2024 yılı gelir vergisi rekortmenleri listesinde ilk sırayı, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella aldı.

Montella’nın 2024 yılı için beyan ettiği gelir üzerinden tahakkuk eden vergi miktarı 60 milyon 814 bin 988 lira olarak açıklandı. Bir önceki yıl da yaklaşık 36 milyon 479 bin liralık vergiyle kentte ilk sırada yer alan Montella, böylece Adana’da iki yıl üst üste vergi rekortmeni olmayı başardı.

Listede ikinci ve üçüncü sıradaki isimler açıklanmazken, dördüncü sırada turunçgil üreticisi Bülent Özler’in yaklaşık 19,7 milyon liralık beyanla yer aldığı bildirildi.

İtalyan teknik adam Montella, 2021-2023 yılları arasında Adana Demirspor’u çalıştırmış, ardından A Milli Futbol Takımı’nın başına geçmişti. Montella’nın Türkiye’deki vergi mükellefiyetini Adana’da sürdürdüğü öğrenildi.

Adanalılar, Montella’nın bu başarısını “Kazancını Türkiye’de değerlendiren bir yabancı örneği” olarak yorumladı.