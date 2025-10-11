Bu sonuçla Milliler, 100 yıllık rekabette Bulgaristan karşısındaki en farklı galibiyetini elde etti.

Karşılaşmanın ilk 10 dakikasında oyuna daha hakim olan taraf Türkiye oldu. Milliler, 9’uncu dakikada Orkun Kökçü ile gole çok yaklaştı. Orkun’un ceza sahası sağ çaprazından yaptığı sert vuruşta top direkten auta çıktı. 11’inci dakikada Türkiye üstünlüğü yakaladı. Hakan Çalhanoğlu’nun pasıyla ceza sahasına sol çaprazdan giren Arda Güler, plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.

Bulgaristan ise bu gole yalnızca 2 dakika sonra yanıt verdi. Sağ kanattan gelişen atakta Despedov’un ortasında Zeki Çelik’in ayağı kaydı. Bu sırada topu önünde bulan Kirilov’un şutunda meşin yuvarlak Zeki’ye çarpıp yön değiştirerek kaleci Uğurcan Çakır’ı yanıltıp ağlarla buluştu: 1-1. İlk yarının geri kalan bölümünde iki takım da net fırsatlar üretmekte zorlandı ve devre 1-1 eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan A Milli Takım, 49’uncu dakikada Popov’un kendi kalesine attığı golle yeniden öne geçti. Üst üste ataklarını sürdüren ay-yıldızlılar, 51’inci ve 56’ncı dakikalarda Kenan Yıldız’ın kaydettiği gollerle farkı üçe çıkardı: 1-4.

Oyunun kontrolünü tamamen eline alan Türkiye, 65’inci dakikada Zeki Çelik’in golüyle skoru 1-5 yaptı. Mücadelenin uzatma dakikalarında ise sahneye çıkan İrfan Can Kahveci, 90+3’te attığı golle maçın skorunu belirledi: 1-6.

Bu sonuçla Türkiye, grubundaki ikinci galibiyetini alarak puanını 6’ya yükseltti ve Bulgaristan karşısında tarihinin en farklı zaferlerinden birine imza attı.