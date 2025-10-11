Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Güneyli köyünde, balık tutmak için Saros Körfezi’ne açılan tekne battı. Meydana gelen kazada Mustafa Yaldızlı, Ayhan Yavaş ve Salih Kocaman hayatını kaybederken, Orhan Yavaş yüzerek kıyıya ulaşmayı başararak kurtuldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, Mustafa Yaldızlı’nın kazadan yaklaşık 3 saat önce sosyal medya hesabında paylaştığı görüntü ortaya çıktı. Görüntüde Yaldızlı’nın balık tutmak için denize açılmadan önce yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.