ÇANAKKALE’nin Bozcaada ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 2 kişinin bulunduğu tekne, Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, 1 Ocak saat 21.15 sıralarında Bozcaada açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halindeyken makine arızası yaşayan bir tekne, denizde sürüklenmeye başladı. Teknedeki kişilerin telefonla yardım talebinde bulunması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan TCSG-908 numaralı Sahil Güvenlik botu, içerisinde 2 kişinin bulunduğu tekneyi yedekleyerek güvenli şekilde Bozcaada İskelesi’ne yanaştırdı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.