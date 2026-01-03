Yabancı kaynaklara ve sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, Caracas genelinde 3 Ocak’ın erken saatlerinde, yerel saatle 02.00 sularında çok sayıda şiddetli patlama, alçak uçuş yapan hava araçları ve siren benzeri alarm sesleri duyuldu. Sosyal medyada dolaşıma giren videolarda, başkentin farklı noktalarında flaşlar ve duman sütunları görülürken; patlamaların 23 de Enero semti ile La Carlota Hava Üssü çevresinde pencereleri sarsacak güçte olduğu, bazı bölgelerde kısa süreli elektrik kesintilerine yol açtığı ileri sürüldü.

Yabancı kaynaklar, hedefler arasında La Carlota ya da Miraflores Sarayı yakınlarındaki askeri bölgelerin bulunabileceğini; patlamaların en az altı noktada hissedildiğini aktardı. Ancak Venezuela yetkilileri ile ABD kaynakları veya büyük haber kuruluşlarından resmî bir doğrulama henüz gelmedi.

İddialar, Donald Trump’ın abluka açıklaması ve Nicolás Maduro yönetimini “yabancı terör örgütü” olarak ilan etmesinin ardından tırmanan gerilimlerin gölgesinde gündeme geldi. Bazı paylaşımlarda, United States Army helikopterlerinin Caracas üzerinde uçtuğu öne sürülürken; saldırıların ABD askerî operasyonları olabileceği ve kapsamının başkentin ötesine yayılmış olabileceği iddia edildi.

Öte yandan, Venezuela’nın kuzey kıyısındaki en büyük adası Isla Margarita ile kıyı kenti La Guaira’da da patlamalar yaşandığı bildirildi. Sosyal medyada, bir liman tesisinde patlamaları gösterdiği ileri sürülen video görüntüleri paylaşıldı.

Yetkililerden resmî açıklama gelene kadar gelişmeler doğrulanmamış iddialar olarak değerlendiriliyor. Olaylara ilişkin teyitli bilgi bulunmadığı, paylaşılan görüntü ve iddiaların bağımsız kaynaklarca doğrulanmadığı vurgulanıyor.