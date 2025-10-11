Başarılı oyuncu kadrosu, derin hikayesi ve etkileyici rejisiyle dikkat çeken “Kıskanmak” dizisi, yeni bölümüyle ekranda yine çok konuşulacak. Nadim Güç’ün yönetmenliğini üstlendiği dizinin 14 Ekim Salı günü yayınlanacak yeni bölümüne usta oyuncu Mahir Günşiray konuk oluyor.

Seniha’nın hocası ‘Selim Hoca’ karakterine hayat verecek

Rol seçimlerinde titizliğiyle tanınan deneyimli oyuncu Mahir Günşiray, “Kıskanmak” dizisinde ‘Selim Hoca’karakterine hayat verecek. Günşiray, Özgü Namal’ın canlandırdığı Seniha karakterinin iftiraya uğrayan hocası olarak seyirci karşısına çıkacak.

Yapım ekibi ve oyuncu performanslarıyla övgü toplayan “Kıskanmak”, yeni konuk oyuncusuyla izleyicilere duygusal anlar yaşatmaya hazırlanıyor.