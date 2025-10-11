İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Mersin’in Mut ilçesinde tarihi Karacaoğlan Çınaraltı Parkı’nda vatandaşlarla bir araya geldi. Buraya geldiğinde kendisini her zaman evinde hissettiğini belirten Dervişoğlu, “Buraya ne zaman gelsem kendimi evimde hissediyorum. Bana bu duyguyu yaşattığınız için çok teşekkür ediyorum. Siyasetçi olmama bakmayın, hemşeriniz olarak aranızdayım” dedi.

Yakın zamanda geçirdiği burun ameliyatına değinen Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la tokalaşmasına da açıklık getirerek, “Geçenlerde bu hastalık nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanı geçmiş olsun dileklerini iletti. O görüşmede bir el sıkışmışlığımız oldu. Ama kimse, birinin elini sıktım diye fikirlerimin veya karakterimin değişeceğine inanmasın. Ben her zaman milletimin yanındayım” ifadelerini kullandı.

“Başınızı yere eğdirmemek için mücadeleye devam edeceğiz”

Siyasette samimiyet ve güvenin önemine vurgu yapan Dervişoğlu, şunları söyledi:“Artık siyasette aranan şey projeler değil, samimiyet ve güven olmuştur. Sizin bana duyduğunuz güveni kaybetmemek için gece gündüz dua ediyorum. Başınızı yere eğdirmemek için dava arkadaşlarımla birlikte mücadeleye devam edeceğim. Hangi partiden olursa olsun, hangi düşünceden olursa olsun, herkesin fikrine saygım var. Benim saygı duymadığım tek şey ihanettir. Hainlerle mücadele ediyorum. Milli ve manevi değerlere nasıl sahip çıkılacağını öğrenmek isteyen varsa gelsin, Mut’tan öğrensin.”

Dervişoğlu, konuşmasının ardından Mut ilçesindeki esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.