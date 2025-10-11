ABD’nin Mississippi eyaletinde, bir lise futbol maçının ardından düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı; yaralılardan 4’ü ağır durumda.

Olay, eyalet başkenti Jackson’ın yaklaşık 190 kilometre kuzeydoğusundaki Leland şehrinde gerçekleşti. Leland Belediye Başkanı John Lee, saldırının Leland Lisesi kampüsünde yaşanmadığını ve yaralılardan 4’ünün helikopterle hastaneye sevk edildiğini açıkladı. Başkan Lee, “Bu, yıllardır düzenlediğimiz bir etkinlik ve şimdiye kadar böyle bir olay yaşanmamıştı. Yaklaşık 3 bin 700 kişinin yaşadığı, suç oranı düşük bir şehiriz. Herkes birbirini tanır. Bu olay hepimiz için büyük bir trajedi” ifadelerini kullandı.

Polis ekiplerinin olayın ardından bölgede geniş çaplı bir arama çalışması başlattığı ve şu ana kadar herhangi bir gözaltı yapılmadığı bildirildi.