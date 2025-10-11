Atatürk’ün yanı sıra birçok devlet büyüğünün de imzasının bulunduğu Galatasaray Lisesi anı defteri, kulüp tarihine önemli bir not daha eklendi. Galatasaray Topluluğu İşbirliği Kurulu’nun kararıyla hazırlanan teşekkür metninde, Başkan Özbek’in liderliğinde gerçekleştirilen projelere ve sportif başarılara vurgu yapıldı.

Teşekkür yazısında şu ifadelere yer verildi:

“Sayın Dursun Aydın Özbek,

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı,

Başkanlığınız süresince hayata geçirdiğiniz değerli çalışmalar, Galatasaray Spor Kulübü’nün ve Camiamızın hem ülkemizde hem de uluslararası alanda itibarını ve gücünü artırmıştır.

Sahadaki zaferlerin yanı sıra, kulübümüzün geleceğini teminat altına alan tesisleşmeye yönelik projelerinizle de tarihimizde müstesna bir yer edindiniz.

Futbol Takımımızın beşinci yıldızla taçlanan 25. şampiyonluğu, Camiamızın tarihine altın harflerle yazılmış bir destan, özverili çalışmalarınız ve azminizle şekillenen bu dönemin de unutulmaz simgesi olmuştur.

Kulübümüze kattığınız güç, Camiamıza verdiğiniz destek ve sergilediğiniz örnek liderlik için en içten şükranlarımızı sunuyoruz.

Galatasaray Topluluğu İşbirliği Kurulu olarak, bu satırları sonsuz sevgi ve derin saygıyla anı defterine kaydediyoruz.”

Galatasaray camiası, Başkan Dursun Özbek’in yönetiminde hem sportif hem de kurumsal alanda elde edilen başarılarla kulübün itibarını güçlendirdiğini vurguladı.