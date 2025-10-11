Milli maçlar nedeniyle Trendyol Süper Lig’e verilen arada çalışmalarını sürdüren Gençlerbirliği, alt yapısından yetişen futbolcularla karşı karşıya geldi. Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri’nde oynanan hazırlık maçında A Takım, U19 ekibini 4-0’lık skorla mağlup etti.

İlk yarısı golsüz berabere tamamlanan mücadelede kırmızı-siyahlıların gollerini Samed Onur, Mbaye Niang, Fıratcan Üzüm ve Sekou Koita kaydetti.

Gençlerbirliği A Takımı’ndan farklı galibiyet

Gençlerbirliği A Takımı sahaya şu isimlerle çıktı: Ricardo Velho (Gökhan Akkan), Zan Zuzek, Dimitrios Goutas (Sinan Osmanoğlu), Thalisson Kelven (Dilhan Demir), Pedro Pereira (Fıratcan Üzüm), Tom Dele-Bashiru (Yusuf Hasan Temel), Abdurrahim Dursun (Matej Hanousek), Oğulcan Ülgün (Samed Onur), Metehan Mimaroğlu (Kevin Csoboth), Franco Tongya (Göktan Gürpüz) ve Mbaye Niang (Sekou Koita).

Gençlerbirliği U19 Takımı ise maça şu kadroyla başladı: Ebrar Yiğit Aydın (Berk Deniz Çukurcu), Ramazan Önder, Umut İslamoğlu, Bilal Sarı (Yusuf Şimşek), Kağan B. Gürler (Ceyhun Alyurt), Hulusi Destici, Yusuf Hasan Temel (Mehmet Akbal), Fatih Ok (Seyfi Kıskanç), Prince Martor (Erk Arda Aslan), M. Cisse (Mustafa Ölçer) ve Fırat Tulgayoğlu (Tuna Öztürk).