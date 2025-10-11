Ankara’nın Beypazarı ilçesinde geleneksel bağ bozumu ve pekmez yapımı heyecanı başladı. İlçeye bağlı Başören Mahallesi’nde üreticiler, bağlardan topladıkları üzümleri kışlık pekmez haline getirmek için çalışmalara başladı.

Başören Mahallesi Muhtarı Yakup Ülker, her yıl bu dönemde mahallede güzel bir telaş yaşandığını belirterek, “Bağ bozumu döneminde herkes imece usulüyle çalışıyor. Üzümler kaynatılıp pekmeze dönüştürülüyor, bu da mahallemize ayrı bir hareketlilik katıyor” dedi.

Mahalle sakinlerinden Nuray Öztürk ise yaptıkları pekmezlerin satışını gerçekleştirerek aile bütçesine katkı sağladıklarını söyledi.