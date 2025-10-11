Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze’de sağlanan ateşkese ilişkin, “İsrail hükümeti attığı imzanın arkasında durmalıdır. Bölgenin tamamıyla birlikte kendi vatandaşlarının da güvenliğine tehdit oluşturan saldırgan politikalara tamamen son verilmelidir. Gazze’ye insani yardım girişlerinde hiçbir pürüz çıkarılmamalıdır. İki devletli çözüm, bölgemizde kalıcı barışın anahtarıdır” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Rize’de İsmail Kahraman Kültür Merkezi’nde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’na katıldı. Rizelilerin coşkulu karşılamasıyla salona giren Erdoğan, hemşerilerine teşekkür ederek “24 yıldır bu kardeşinizi yalnız bırakmadığınız için şükranlarımı sunuyorum. Rize’nin iyi ve zor günlerinde hep yanında olduk” dedi.

“Gazze’de ilk defa yüzler gülmeye başladı”

Gazze’deki ateşkese dair değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, “Önceki gün yüreklerimize su serpen bir haber aldık. Ateşkes konusunda Hamas ile İsrail arasında mutabakat sağlandı. Türkiye, bu süreçte aktif diplomasi yürüttü. ABD Başkanı Trump, Mısır ve Katar liderleri de müzakerelere destek verdi” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin bölgesel rolüne dikkat çeken Erdoğan, “Türkiye, 783 bin kilometrekareyle sınırlandırılamayacak bir ülkedir. Gücü, itibarı ve sözünün ağırlığı çok daha büyüktür. Ülkemiz ilkeli duruşu ve diplomatik tecrübesiyle sürecin lokomotiflerinden biri olmuştur” diye konuştu.

“Gazze’ye önce ben gideceğim, sonra siz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkes sürecine ilişkin olarak, “Kim ne derse desin Gazzeli mazlumları sevindiren her adım bizim için makbuldür. Gazze’ye önce ben gideceğim, sonra siz. Bu sürecin kalıcı barışa ve huzura vesile olmasını diliyorum. İsrail hükümeti attığı imzanın arkasında durmalı, saldırgan politikalara son vermelidir” dedi.

Erdoğan, “Gazze’ye insani yardım girişlerinde hiçbir engel çıkarılmamalı. İki devletli çözüm, bölgede kalıcı barışın anahtarıdır. Müslümanı, Hristiyanı ve Musevisiyle bölgedeki tüm halklar için en hayırlı yol budur” ifadelerini kullandı.

“Mazlumlara mahcup olmamak için adeta çırpınıyoruz”

Filistin’e desteğin süreceğini belirten Erdoğan, “İki yıl boyunca büyük acılar yaşayan Filistinli kardeşlerimize tüm gücümüzle sahip çıkacağız. Bize milletimizin ve mazlumların duası yeter. Milletimiz bizim samimiyetimizi görüyor. Mazlumlara mahcup olmamak için adeta çırpınıyoruz. Rabbim bizi bu hizmet yolundan ayırmasın” dedi.

“Enflasyonda düşüş devam ediyor, rezervler 183 milyar dolara ulaştı”

Ekonomideki gelişmelere değinen Erdoğan, “Hayat pahalılığıyla mücadele ederken, ülkemizi terör belasından tamamen kurtarmanın gayretindeyiz. Enflasyonda düşüş devam ediyor, ihracat artıyor, istihdam 28 aydır tek haneli seyrediyor. Merkez Bankası rezervleri 183 milyar dolarla artış trendini sürdürüyor. Deprem bölgesinde inşaat faaliyetleri hız kesmeden sürüyor, yakında 350 bininci konutun anahtarlarını teslim edeceğiz” açıklamasını yaptı.

CHP’ye tepki: “Tetikçiler mangası linç furyası başlattı”

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıklamalarına tepki göstererek, “Ana muhalefetin assolistliğini üstlendiği müzmin muhalifler korosu, Türkiye’nin başarılarına kara çalıyor. CHP Genel Başkanı, ABD seyahatimizle ilgili yalanlar savurdu, Gazze’yi bile siyasete alet etti. Sonuçta yalanlarının altında ezildi. Meclis açılışı sonrası CHP’li tetikçiler mangası topyekûn bir linç furyası başlattı” dedi.

“Onlar kutuplaştırmanın, biz kucaklaştırmanın tarafındayız”

Erdoğan, CHP’yi eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

“Eski ittifak ortaklarına bir fotoğraf yüzünden hakaret edenler, ellerine güç geçerse bu millete neler yapmaz? Biz AK Parti olarak kardeşlik ve kucaklaşma siyasetinin temsilcisiyiz. Kimseyi inancı, kökeni veya siyasi görüşü nedeniyle ötekileştirmiyoruz. Onlar kutuplaştırmanın, biz kucaklaştırmanın tarafındayız. Onlar slogan üretir, biz Türkiye’nin sorunlarına çözüm üretiriz. 23 yıllık karnemiz ortada. Allah’ın izniyle milletimizin desteğiyle Türkiye’yi daha büyük hedeflere ulaştıracağız.”