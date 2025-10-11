31 Ağustos 2022’de Koçarlı’nın kırsal Satılar Mahallesi Demiroluk mevkisinde meydana gelen olayda, evli çift Necla ve Mustafa Aydoğdu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nde memur olarak çalışan Mustafa Aydoğdu, eşini bıçakla boğazından yaraladı. Ağır yaralanan Necla Aydoğdu, hastanede hayatını kaybetti.

Eşinin başında suç aletiyle yakalanan Mustafa Aydoğdu gözaltına alınırken, olay yerinde çekilen görüntülerde çiftin düğün görüntülerinin kısa süre önce sosyal medyada paylaşıldığı öğrenildi.

Tutuklama ve Dava Süreci

Aydoğdu, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gazetecilere “Eşkıya değil, efeyiz” diyen Aydoğdu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hakkında “eşi kasten öldürme” suçundan dava açılan Aydoğdu, Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada, “Eşim aşı yaptırarak şeytani düzenin bir parçası olmuştu” diyerek kendini savundu.

Adli Tıp Raporu: Akıl Sağlığı Yerinde Değil

Mahkeme, Aydoğdu’nun akıl sağlığının değerlendirilmesi için Adli Tıp Kurumu’ndan rapor istedi. Gelen raporda sanığın akıl sağlığının yerinde olmadığı belirtildi.

Bu doğrultuda mahkeme heyeti, Türk Ceza Kanunu’nun 32. maddesi kapsamında ceza sorumluluğunun bulunmadığına ve cezalandırılmamasına karar verdi.

Tahliye Edildi, Sosyal Medyadan Paylaştı

Mahkeme kararıyla İzmir Şehir Hastanesi’nde yüksek güvenlikli biriminde tedavi altına alınan Mustafa Aydoğdu, 7 ay 15 gün süren tedavisinin ardından tahliye edildi.

Aydoğdu, serbest kalmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Özgürlüğümüze kavuştuk çok şükür” ifadelerini kullandı.

Tepkiler ve Tartışmalar

Tahliye kararı sosyal medyada tepki çekerken, kullanıcılar “Necla Aydoğdu için adalet” etiketiyle paylaşımlarda bulundu. Uzmanlar ise akıl sağlığı raporlarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.