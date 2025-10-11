Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şanlıurfa Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, Brüksel’de gerçekleşecek basın açıklamasına ilişkin sosyal medya platformu X üzerinden açıklamada bulundu. Tanal, özgürlük ve adalet mücadelelerini sınır ötesine taşıyacaklarına dikkati çekti.

Özgürlük ve adalet mücadelemizi sınırların ötesine taşıyor, pazar günü Brüksel’de bir araya geliyoruz.



Çünkü biliyoruz ki, demokrasi yalnız bir ülkenin değil, insanlığın ortak değeridir.



"Yurtta barıştan dünyada barışa" uzanan bu büyük yürüyüşte, sesimizi Brüksel'den tüm…

"Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz"

Avukat Tanal, Brüksel'den seslerini duyuracaklarını ifade ederek şu ifadeleri kullandı:

"Özgürlük ve adalet mücadelemizi sınırların ötesine taşıyor, pazar günü Brüksel’de bir araya geliyoruz. Çünkü biliyoruz ki, demokrasi yalnız bir ülkenin değil, insanlığın ortak değeridir. "Yurtta barıştan dünyada barışa" uzanan bu büyük yürüyüşte, sesimizi Brüksel’den tüm dünyaya duyuruyoruz. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz. 12 Ekim Pazar 14.00 (TSİ 15.00) Place Jean Rey, 1040 Brussels"