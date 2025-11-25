MHP’nin resmî sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Doğumunun 108. yılında kurucu genel başkanımız, merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş'i rahmet, minnet ve özlemle anıyoruz."

Alparslan Türkeş, Türk siyasetinde milliyetçi hareketin kurucusu ve lideri olarak uzun yıllar etkili olmuş, MHP’nin temel ideolojik çizgisini şekillendirmişti.

