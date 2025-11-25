Parti genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında kadın milletvekilleri ve MYK üyeleriyle bir araya gelen Ercan, AK Parti iktidarlarının kadına yönelik şiddetle mücadelede attığı adımları anlattı.

“6284 Sayılı Kanun Tarihi Bir Dönüm Noktasıdır”

Tuğba Işık Ercan, 2002’den bu yana hukuki altyapının güçlendirildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

6284 sayılı Kanun’un AK Parti döneminde çıkarıldığını,

Elektronik kelepçe, uzaklaştırma tedbirleri, barınma ve psikososyal destek gibi mekanizmaların hızla devreye alınabildiğini,

Avrupa’nın birçok ülkesinde koruma kararlarının haftalarca beklenirken Türkiye’de anında işleme konduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ve 12. Kalkınma Planı ile Kurumsal Yapı Güçlendi

Ercan, 25 Kasım 2023’te yürürlüğe giren Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi’nin, devletin en üst makamından “sıfır tolerans” ilkesinin yazılı belgesi olduğunu belirtti.

Ayrıca:

Tüm kurumların sorumluluklarının tanımlandığını,

İl düzeyinde raporlama ve izleme süreçlerinin zorunlu hale geldiğini,

Kalkınma Planı’nda kadının güçlenmesinin ana başlıklardan biri olduğunu ifade etti.



Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu ile Aile, Adalet, İçişleri, Sağlık, MEB ve sivil toplum kuruluşlarının ortak çalışma yürüttüğünü aktaran Ercan, merkezden yerele uzanan izleme mekanizmasının sürekli güncellendiğini söyledi.

“Sadece Kağıt Üzerinde Değil, Sahada Mücadele Veriyoruz”

Ercan, AK Parti Kadın Kolları olarak Türkiye’nin tüm il ve ilçelerinde yüz binlerce kadına ulaşarak sahada aktif çalışma yürüttüklerini vurguladı:

“KADES çağrısından ŞÖNİM’e, kadın konukevlerinden yerel koordinasyon mekanizmalarına kadar tüm süreçlerde aktif rol alıyoruz. Kadınların sesi olmak ve çözüm üretmek temel sorumluluğumuz.”

2026–2030 Ulusal Eylem Planı Açıklanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulacak olan 5. Ulusal Eylem Planı hakkında bilgi veren Ercan, yeni dönemde:

Dijital şiddet,

Risk analizi,

Erken uyarı sistemleri,

İzlenebilir politikalar

gibi başlıklara odaklanılacağını ifade etti.

Bu planın, kurumlar arası işleyişi güçlendirecek ve toplumsal farkındalığı artıracak çok boyutlu bir çerçeve sunduğunu belirtti.

81 İlde Yeni Eğitim Programları Başlatılıyor

AK Parti Kadın Kolları’nın KADEM iş birliğiyle yürüttüğü projeler kapsamında:

“Güven Toplumunun İnşası: Şiddetin Anatomisi ve Çözüm Yolları”

“İki İnsan”

başlıklı eğitim programlarının 81 ilde uygulanmaya başladığını açıkladı.

Ercan, bu çalışmalarla toplumda farkındalığı yükseltmeyi ve şiddetsiz bir yaşam kültürünü yerleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.