Aksaray'da halı ustası Ali Söylemez (73) Anadolu’da 40-60 yıl önce kök boyadan dokunan kilimleri söktürüp, yeniden farklı desenlerde dokutuyor. Söylemez, “Anadolu’nun bu güzel kilimlerini yurt dışından gelen taleplere göre model ve şekil veriyoruz. Avrupa’nın stüdyo tipi dairelerini bizim işlediğimiz kilimler süslüyor. Yenilediğimiz kilimlerin yüzde 85’lik bölümünü yurt dışına gönderiyoruz” dedi.

Ali Söylemez, İstanbul'da çıraklıkla başladığı halıcılık mesleğinde 52’nci yılını doldurmanın gururunu yaşıyor. Memleketi Aksaray'a yerleşen Söylemez, Anadolu’da 40-60 yıl önce kök boyadan dokunan düz kilimleri söktürüp, yeniden farklı desenlerde dokutuyor. Ali Söylemez, “Şu anda mesleğimizin zirvesine geldik. Türk kültürüne, halı ile kilim sanatına hizmet ediyoruz. Buradaki kilimlerin birçoğu bizim kendi imalatımız. 40-60 yıl önce dokunan düz çizgili, çubuklu dediğimiz kilimlerin kondisyonu iyi olanları topluyoruz. Bu topladığımız kilimleri tekrar söktürüyoruz. Anadolu’nun muhtelif modelleriyle yeniden kilimlerimize bir hayat sunuyoruz” diye konuştu.

‘KİLİMLERİN YÜZDE 85'İNİ YURT DIŞINA GÖNDERİYORUZ’

Anadolu’da işlenen kilimlerin Avrupa’daki stüdyo daireleri süslediğini ifade eden Söylemez, “Anadolu’nun bu güzel kilimlerini yurt dışından gelen taleplere göre model ve şekil veriyoruz. Avrupa’nın stüdyo tipi dairelerini, bizim işlediğimiz kilimler süslüyor. İşimizi seviyoruz ve severek yapıyoruz. Yenilediğimiz kilimlerin yüzde 85’lik bölümünü yurt dışına gönderiyoruz. İtalya, Fransa ve İngiltere gibi, Asya ülkelerinden Japonya’ya hatta Amerika’ya da gönderdiğimiz yerler var. Amerika’daki evler büyük olduğu için büyük ölçüler kullanıyorlar. 6 metrekare ile 13-15 metreye kadar çıktığı oluyor. Son yıllarda halı, kilim dokumak bitme noktasına geldi. Eskiden her evde kızlara, gelinlere çeyizlik halı, kilim dokurdu. Şimdi herkes evinde makine halısı kullandığı için Türk el halıcılığı dokuması geriledi. Sadece bizim gibi üreticiler Anadolu’nun muhtelif köylerinde yaptırıyoruz. Yörük kadınlarının ülkeye güçlü bir şekilde döviz girdisi var. Kök boya ile yapılan kilimlerin metresi 4-5 bin lira civarında” ifadelerini kullandı. (DHA)