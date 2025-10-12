Olay, Meydan Sahili’nde dün gece saatlerinde meydana geldi. Bir grup vatandaş, sahilde şişme botla ülkeye giriş yapıldığını fark ederek güvenlik güçlerine ihbarda bulundu.

Bölgeye sevk edilen jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, vatandaşların desteğiyle sahil çevresindeki bağ ve bahçelerde arama çalışması başlattı. Yapılan aramalarda 26 Suriyeli kaçak göçmen gözaltına alındı.

Yakalanan göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilecek.