Elon Musk, sahibi olduğu X (eski adıyla Twitter) sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Grok hakkında ortaya atılan iddialara yanıt verdi. Musk, Grok’un kendiliğinden görüntü üretmediğini belirterek, “Grok yalnızca kullanıcı talepleri doğrultusunda içerik üretir” ifadelerini kullandı.

“Yasa dışı içerik üretmeyi reddediyor”

Musk, Grok’tan görüntü üretmesi istendiğinde sohbet robotunun yasa dışı içerikleri oluşturmayı reddettiğini savundu. Grok’un temel çalışma prensibinin, faaliyet gösterdiği ülke veya eyaletin yasalarına uyum sağlamak olduğunu vurgulayan Musk, sistemin bu doğrultuda tasarlandığını söyledi.

“Kötü niyetli müdahaleler olabilir”

Grok’a verilen komutların kötü niyetli şekilde “hacklenmesinin” beklenmedik sonuçlar doğurabileceğine dikkat çeken Musk, böyle bir durumun tespit edilmesi halinde hatanın derhal giderileceğini ifade etti.

Grok’a tepkiler sürüyor

X platformunda bazı kullanıcıların, Grok’tan ünlülerin ve tanınmamış kişilerin fotoğraflarını kullanarak cinsel içerikli sahte görseller üretmesini istemesi, başta İngiltere olmak üzere birçok ülkede tepkiyle karşılandı.

Elon Musk, 3 Ocak’ta yaptığı açıklamada, “Grok’u yasa dışı içerik üretmek için kullananlar, bu içerikleri yüklemiş gibi muamele görecek” demesine rağmen, tepkiler devam ediyor.

Ülkelerden art arda yaptırımlar

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 5 Ocak’ta konuyu çok ciddiye aldıklarını ve değerlendirme sürecinin sürdüğünü duyurdu.

Malezya, 3 Ocak’ta X’in bu tür zararlı içeriklerin yayılmasını önleme konusunda sorumluluğu olduğunu vurgularken, 11 Ocak’ta yeterli güvenlik önlemleri alınmadığı gerekçesiyle Grok’a erişimi geçici olarak kısıtladı.

Hindistan, 2 Ocak’ta X’ten konuya ilişkin kapsamlı bir inceleme yapılmasını isterken, Endonezya da 10 Ocak’ta üretilen uygunsuz görüntüler nedeniyle Grok’u geçici olarak engelledi.